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Журналист Ли Хокстейдер в своей статье для The Washington Post (WP) предупреждает, что без поставок оружия от Запада Украину ожидают серьезные вызовы на фронте.
Он отмечает, что командование украинской армии уже предупредило о критической обстановке на линии фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Автор статьи подчеркивает, что без поставок вооружений и боеприпасов военные вынуждены будут постепенно уступать территории, чтобы сократить линию обороны.
Хокстейдер указывает на то, что поражение Украины станет стратегической катастрофой для Соединенных Штатов и их союзников в НАТО.
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Автор статьи подчеркивает, что без поставок вооружений и боеприпасов военные вынуждены будут постепенно уступать территории, чтобы сократить линию обороны.
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Артем Кузьмин