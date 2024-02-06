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В Европе опасаются возмездия Москвы за конфискацию замороженных активов - СМИ

06 февраля 2024, 15:02
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

В Европе опасаются принять меры по конфискации замороженных российских активов из-за возможного возмездия со стороны Москвы. Об этом пишет Politico, ссылаясь на европейских политиков.
«Мы заплываем в неизведанные воды. Поэтому любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями», — сказал один из европейских дипломатов, пожелавший остаться неназванным.

По мнению авторов статьи, в Евросоюзе опасаются, что подобный ход Брюсселя может навредить репутации еврозоны, что приведет к потере привлекательности для инвесторов, а также возмездию со стороны Москвы.


Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Белый дом пытается надавить на Европу, поддерживая решение об изъятии российских активов и передаче их Украине.

Некоторые страны, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям, отмечая,что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя. При этом скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.

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#рф
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Фон дер Ляйен нашла виновных в проблемах европейских фермеров
Фон дер Ляйен обвинила РФ и климата в проблемах фермеров ЕС
06 февраля 2024, 15:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в основе проблем европейских фермеров лежат Россия и изменения климата.
«Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию и изменение климата в проблемах, с которыми столкнулись бастующие в последнее время европейские фермеры», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

А ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров увидел истоки нынешних проблем фермеров Европы в сельскохозяйственной политике ЕС, которая связана с установлением экологических норм, запретом на определённые пестициды или удобрения, ввозом с Украины значительного количества продукции беспошлинно.

«Всё это приводит к тому, что экономическая ситуация плачевная, многие на грани банкротства, часто и просто банкроты. <...> Всё это накапливалось, накапливалось, и в результате такая цепная реакция по всей Европе», — отметил в беседе с RT Фёдоров.

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#европа
#сельское хозяйство
#политика
#фермер
#протесты
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Все подмосковные избирательные участки оснастят системами видеофиксации
06 февраля 2024, 15:05

Фото: Istockphoto / Supersmario

2668 избирательных участков Московской области перед предстоящими президентскими выборами оснастят камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Трансляция с этих камер будет идти на специальной платформе. Доступ к ней имеют кандидаты и их представители, политические партии, избирательные комиссии и наблюдатели», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии.
Кроме того, в помещениях 1260 участковых и 61 территориальной избирательных комиссий установят системы видеорегистрации. Эти устройства предназначены для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.

В поле зрения видеокамер и средств видеофиксации попадут места выдачи бюллетеней и места подсчёта голосов избирателей, а также ящики для голосования, КОИБы и сейфы.
«Особенность взаимодействия комиссий разного уровня в дни голосования в Подмосковье – прямая видеоконференцсвязь. Благодаря этому возникающие на избирательных участках вопросы рассматриваются оперативно. Такое взаимодействие между комиссиями было успешно опробовано в прошлом году», – пояснили в Мособлизбиркоме.


Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

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#голосование
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#подмосковье
#московская область
#мособлизбирком
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Член ОП Данюк спрогнозировал рост протестов в Европе
06 февраля 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/sinonimas

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк высказала мнение о том, что протесты фермеров в Европе будут только нарастать, из-за чего политическая турбулентность в регионе лишь увеличится.
«Эти протесты будут нарастать, так как в условиях очень слабого экономического роста, сокращения субсидий сельхозпроизводители всей Европы не понимают, почему не могут найтись субсидии в сотни миллионов евро, но могут найтись миллиарды. <…> Это может привести к ещё большей внутриполитической турбулентности на территории Европы», — отметил в беседе с RT Данюк.

Он добавил, что Брюссель стремится выполнить все обязательства перед США и Украиной, пренебрегая интересами граждан.

Ранее политолог Дмитрий Раевский прокомментировал визит в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Он отметил, что США не нужны какие-либо волнения на фоне возможного отстранения главкома ВСУ Валерия Залужного.

«В планы американцев это не входит, так как тогда и без того шатающаяся политическая и экономическая система Украины может рухнуть окончательно. И если такие события начнутся, то не только США не будут вкладываться в Украину, но и Европа тоже отменит все свои обязательства», — отметил в беседе с utro.ru Раевский.

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#сша
#европа
#политолог
#протесты
#украина
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В Госдуме оценили хамство сотрудника Госдепа США на вопрос о крушении Ил-76
Депутат Чепа: США не получится избежать вопроса о крушении Ил-76
06 февраля 2024, 13:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

США не хотят прямо говорить о крушении Ил-76, так как он был сбит с помощью американского ЗРК Patriot. Этот факт ставит страну в довольно сложное положение. Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель грубо ответил на вопрос корреспондента Sputnik, который поинтересовался во время брифинга, будет ли Вашингтон принимать участие в расследовании крушения российского самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту.

«Представитель Госдепа сорвался, нахамил журналисту. Он не был готов говорить об этом, потому что понятно, что борт сбили с помощью Patriot», - цитирует «Лента.ру» депутата.

Он также напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена, который назвал возможным ответный удар по Ирану за атаку в Иордании на американскую военную иранскими дронами. Здесь Чепа задался вопросом: «Имеет ли право Россия на ответный удар?». И отметил, что для Госдепа данная тема является «очень нервной».

Таким образом, депутат считает, что США не смогут избежать вопроса о крушении Ил-76, а Россия продолжит поднимать данную тему и добиваться правды. Чепа также уверен, что на Украине неоднозначно воспринимается атака на российский самолет с украинскими пленными на борту. Там также хотят знать, кто отдал этот приказ на совершение данного теракта.

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#сша
#россия
#депутат
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#удар
#атака
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Перебежчики из Северной Кореи рассказали о нехватке продовольствия в стране
06 февраля 2024, 13:04

Фото: istockphoto/ffikretow

Многие граждане КНДР никогда не получали государственные продовольственные пайки. Об этом рассказали северокорейцы, сбежавшие в Южную Корею в течение последних нескольких лет.
По словам перебежчиков, в стране постоянно ощущалась нехватка еды. Многие, чтобы прокормить себя и семьи, вынуждены были, помимо государственной службы, заниматься частным предпринимательством, передаёт информационное агентство Reuters. Соответствующий отчёт был опубликован южнокорейским министерством объединения, составленным на основании интервью с более чем 6,3 тысячи беглецов из КНДР в период с 2016 по 2022 год.

Около половины опрошенных, которые переселились в Южную Корею с 2016 по 2020 год, заявили, что никогда не получали на работе ни зарплаты, ни питания. Среди тех, кто сбежал на юг полуострова до 2000 года таких было около трети. При этом, 94% всех респондентов сообщили, что могли зарабатывать дополнительные средства на рынках.

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#зарплаты
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#южная корея
#продовольствие
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Путин встретится с главой Верховного суда для обсуждения развития системы
06 февраля 2024, 13:02

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым для обсуждения развития судебной системы, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Среди открытых встреч президента в середине дня встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Будут обсуждаться вопросы развития судебной системы и нынешнего состояния развития судебной системы в стране», — рассказал прессе Песков.

Однако, по словам спикера Кремля, на 6 февраля у Владимира Путина также запланированы другие встречи и совещания, которые носят служебный характер.

Напомним, 2 февраля российские лидер посетил Тулу, где зашёл в гости к местному онкологу. Маленькая дочь врача вручила Путину подарок — фигурку зайчика, как она объяснила — «на победу».

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#владимир путин
#дмитрий песков
#судья
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Токаев назначил премьер-министром Казахстана Олжаса Бектенова
06 февраля 2024, 12:23

Фото: kremlin.ru

Новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов, соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства.
Напомним, 5 февраля стало известно, что правительство Казахстана ушло в отставку. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Роман Скляр.

6 февраля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова на пост главы казахстанского правительства.

С 3 апреля 2023 года Бектенов занимал должность руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

«Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен премьер-министром Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — сообщается в обнародованном документе.

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#казахстан
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#премьера
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Американские ученые выяснили, сколько времени понадобится Ирану для создания ядерной бомбы
ISIS : Иран может создать ядерную бомбу за неделю
06 февраля 2024, 11:45

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран обладает количеством оружейного урана, которого достаточно, чтобы произвести свое первое ядерное оружие за неделю. Такие данные приводятся в новом докладе американского Института науки и международной безопасности (ISIS
Ученые отметили, что в настоящее время отношения Ирана с Западом находятся на низком уровне, а потенциал республики в области ядерного оружия сейчас более опасен, чем когда-либо.

«Иран имеет возможность вырваться и произвести достаточное количество обогащенного оружейного урана для создания ядерного оружия за неделю, используя лишь часть своего обогащенного до 60% урана», - говорится в докладе.

Таким образом, американские эксперты считают, за месяц Иран имеет достаточно оружейного урана, чтобы произвести шесть ядерных зарядов за месяц. При этом республика имеет возможность производить большие объемы обогащенного урана. В этом случае число производства ядерных бомб может достигнуть 12 штук в месяц.

Также в докладе уточняется, что у Иран обладает баллистическими ракетами для доставки ядерного оружия.

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#ученые
#эксперты
#отношения
#иран
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Правящая партия «Аманат» предложила Бектенова на пост премьера Казахстана
06 февраля 2024, 11:22

Фото: iStock/Rainer Puster

Правящая партия Казахстана «Аманат» предложила кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.
В настоящее время Бектенов является руководителем администрации Токаева.

«Президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель мажилиса (нижней палаты - ред.) парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Данная кандидатура будет рассмотрена в межлисе в рамках законодательства страны с руководителями фракций партий.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Отмечалось, что члены правительства продолжат выполнение своих должностных обязанностей до момента его переизбрания. При этом, о причинах отставки правительства республики пока ничего не известно.

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#казахстан
#правительство
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