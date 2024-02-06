В Европе опасаются возмездия Москвы за конфискацию замороженных активов - СМИ

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В Европе опасаются принять меры по конфискации замороженных российских активов из-за возможного возмездия со стороны Москвы. Об этом пишет Politico, ссылаясь на европейских политиков.
«Мы заплываем в неизведанные воды. Поэтому любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями», — сказал один из европейских дипломатов, пожелавший остаться неназванным.
По мнению авторов статьи, в Евросоюзе опасаются, что подобный ход Брюсселя может навредить репутации еврозоны, что приведет к потере привлекательности для инвесторов, а также возмездию со стороны Москвы.
Некоторые страны, в том числе Германия, выступают против конфискации российских активов по юридическим соображениям, отмечая,что Киев сможет получить российские активы, в лучшем случае, многие годы спустя. При этом скорее всего западные союзники Украины обещаниями о разблокировке активов РФ будут просто оттягивать предоставление военной помощи для ВСУ.
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Элина Позднякова