Politico: Иран предпринимает попытки убить Трампа и его соратников

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Власти Ирана якобы предпринимают «активные и агрессивные» попытки физически устранить кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. По угрозой также и жизнь его соратников — бывших высокопоставленных американских чиновников.
Как утверждают обозреватели издания Politico, Тегеран винит их в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Ранее издание сообщало, что нынешний американский лидер Джозеф Байден призвал руководство Ирана перестать «строить заговоры» против Дональда Трампа.
Глава Белого дома подчеркнул, что США воспримут любую попытку покушения на экс-президента как акт войны. По сведениям Politico, «мишенями» Ирана также являются бывший госсекретарь США Майк Помпео, экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Отмечается, что бывшие члены Совета национальной безопасности, которые, предположительно, находятся в списке целей Ирана, не получают никакой защиты от американского правительства. Им приходится тратить сотни тысяч долларов в год на обеспечение собственной безопасности и безопасности членов своих семей.
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Глава Белого дома подчеркнул, что США воспримут любую попытку покушения на экс-президента как акт войны. По сведениям Politico, «мишенями» Ирана также являются бывший госсекретарь США Майк Помпео, экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Отмечается, что бывшие члены Совета национальной безопасности, которые, предположительно, находятся в списке целей Ирана, не получают никакой защиты от американского правительства. Им приходится тратить сотни тысяч долларов в год на обеспечение собственной безопасности и безопасности членов своих семей.
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Александр Бойцов