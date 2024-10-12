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Politico: Иран предпринимает попытки убить Трампа и его соратников

12 октября 2024, 12:26
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Власти Ирана якобы предпринимают «активные и агрессивные» попытки физически устранить кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. По угрозой также и жизнь его соратников — бывших высокопоставленных американских чиновников.
Как утверждают обозреватели издания Politico, Тегеран винит их в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Ранее издание сообщало, что нынешний американский лидер Джозеф Байден призвал руководство Ирана перестать «строить заговоры» против Дональда Трампа.

Глава Белого дома подчеркнул, что США воспримут любую попытку покушения на экс-президента как акт войны. По сведениям Politico, «мишенями» Ирана также являются бывший госсекретарь США Майк Помпео, экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.



Отмечается, что бывшие члены Совета национальной безопасности, которые, предположительно, находятся в списке целей Ирана, не получают никакой защиты от американского правительства. Им приходится тратить сотни тысяч долларов в год на обеспечение собственной безопасности и безопасности членов своих семей.

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#иран
В Совфеде прокомментировали планы НАТО пересмотреть политику в отношении Москвы
Сенатор Карасин: Москва надеется на здравый смысл НАТО при пересмотре политики
12 октября 2024, 12:58

Фото: istockphoto/RomanBabakin

Россия надеется на здравый смысл политиков на Западе при заявленном НАТО пересмотром политики в отношении Москвы. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он сказал, что западным политикам уже давно пора серьёзно оценить опасность сползания мирового сообщества к большой мировой войне. По мнению сенатора, в некоторых европейских правительствах и парламентах уже проявляются обнадёживающие симптомы и раздаются трезвые голоса в поддержку глобальной безопасности.

Карасин подчеркнул, что Москва, конечно, отслеживает всё это и следит за обстановкой. Остаётся ожидать, что данные благоприятные тенденции приобретут осмысленные черты и надеяться на благоразумие и здравый смысл западных политиков и участников Североатлантического альянса в ходе предстоящих обсуждений, заключил сенатор.

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«Дырявый корабль пойдет ко дну»: в Крыму высказались о вступлении Украины в ЕС
Глава парламента Крыма Константинов: Украина потопит «дырявый корабль» ЕС
12 октября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/artJazz

Евросоюз пойдет «ко дну», если примет Украину в свой состав. Такое заявление сделал 12 октября глава крымского парламента Владимир Константинов.
«ЕС и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну», — цитирует Константинова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на прекращение огня на текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности от США и ускоренное вступление в Евросоюз. На что представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что Брюссель поддерживает Украину в «международно признанных границах».

Константинов отметил, что принятие Украины, которая разрушена и имеет нелегитимного президента, только усугубит ситуацию в Евросоюзе.

Касательно вступления Украины в ЕС также высказался глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он заявил, что единственный способ для Украины стать частью союза — это войти в ЕС в составе других стран.

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#евросоюз
#владимир зеленский
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#крым
#политика
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Джонсон прокомментировал обвинения в срыве мирных переговоров России и Украины
Джонсон не признал вину в срыве мирных переговоров по Украине
12 октября 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает свою вину в срыве мирных переговоров по Украине в марте 2022 года в Стамбуле. Об этом он сообщил в недавно изданных мемуарах, цитаты из которых приводит РБК.
Он назвал обвинения в свой адрес полнейшей чушью, поскольку Украина, по его словам, никогда не собиралась соглашаться на условия президента России Владимира Путина.

Джонсон подчеркнул, что бы очень удивлён, получив обвинения в свой адрес от обывателей и зарубежных политиков.

Напомним, что Джонсона обвиняют в срыве переговорного процесса в Стамбуле. Многие западные политики убеждены, что он оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского, после чего тот отказался идти на компромисс и принимать условия России.

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#россия
#украина
#переговоры
#обвинение
#владимир путин
#владимир зеленский
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В Курской области боевики ВСУ убивали мирных жителей с особой жестокостью
12 октября 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Военные следователи зафиксировали факты убийств с особой жестокостью представителей гражданского населения Курской области. Их совершили военнослужащие ВСУ и иностранные наёмники.
Об этом ТАСС сообщили в военно-следственных органах. Представители военной прокуратуры привели несколько преступных эпизодов действий украинских военных, по фактам которых возбуждались уголовные дела. Например, в начале августа этого года военнослужащие нескольких подразделений ВСУ, а также наёмнических групп, на территории Суджанского района Курской области совершили не менее трёх убийств гражданских лиц с особой жестокостью.

В конце августа военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в селе Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а затем с особой жестокостью убили двоих местных жителей. Кроме того, солдаты из 61-й отдельной механизированной бригады в селе Волоконск подожгли восемь жилых домов вместе с находящимися там людьми.

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#уголовное дело
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В Японии напомнили США об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
12 октября 2024, 10:49

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба вспомнил об атомных бомбах, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки. Это произошло во время дебатов лидеров политических партий.
Трансляцию выступления главы японского правительства вёл телеканал NHK. В ходе дебатов Исида подчеркнул, что хотел бы видеть мир без ядерного оружия. Он рассказал, что навсегда запомнил тот шок, который испытал, когда ещё во время учёбы в шестом классе младшей школы впервые увидел страшные кадры последствий удара ядерных бомб, которые американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

Отвечая на вопрос об идее возможности совместного использования ядерного оружия, японский премьер ответил, что необходимо провести консультации относительно того, «как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия».

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#япония
#сша
#ядерное оружие
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Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Израилем
12 октября 2024, 10:32

Фото: istockphoto/rarrarorro

Правительство Никарагуа запустило процесс разрыва дипломатических отношений с Израилем. Это сделано по распоряжению президента страны Даниэля Ортеги.
Об этом в эфире государственного телеканала Canal 4 заявила вице-президент центральноамериканского государства Росарио Мурильо. Накануне, 11 октября, в Никарагуа состоялась очередная сессия национальной ассамблеи. В её ходе парламентарии осудили и отвергли военные действия израильского правительства и обратились к кабинету министров с призывом разорвать отношения с этой страной.

По словам Мурильо, президент Ортега поручил министерству иностранных дел Никарагуа выполнить запрос парламента и начать процедуру разрыва дипломатических отношений с правительством Израиля, которое в заявлении названо «фашистским» и «геноцидным».

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#израиль
#парламент
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WP: Байден предупредил Иран, что США сочтут покушение на Трампа актом войны
12 октября 2024, 09:46

Фото: сайт Белого дома

Американский президент Джозеф Байден призвал правительство Ирана «прекратить строить заговоры» против кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа и других политиков. Любые попытки покушения на него Вашингтон воспримет как акт агрессии.
Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По мнению Байдена, «мишенью Ирана» якобы стали бывший госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера, Байден направил сообщения в высшие эшелоны властей Ирана. Он предупредил, что любые попытки покушений на жизнь Трампа и других политиков будут расценены как акт войны.

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Сийярто: Слова Харрис об Орбане являются проявлением неуважения к венграм
12 октября 2024, 07:41

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Слова вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане неприемлемы. Они являются проявлением неуважения к венграм.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он также добавил, что такая ситуация является настоящим скандалом.

В недавнем эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS ведущий заговорил, что бывший президент США и соперник Харрис на предстоящих выборах Дональд Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Ораном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно вице-президент США перебила его и заявила, что все перечисленные лидеры являются «диктаторами, автократами и их отлично можно описать словом "убийцы"».

Сийярто подчеркнул, что подобные высказывания показывают неуважение не только к Орбану лично, но и ко всему венгерскому народу. Он отметил, что такого рода заявления недопустимы, особенно в отношениях с союзниками. Выступление Харрис венгерский министр назвал «неважным стартом», имея ввиду последующие перспективы.

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#камала харрис
#виктор орбан
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Глава МИД Польша раскрыл предназначение американской базы вблизи российских границ
Глава МИД Польши Сикорский: американская база ПРО нужна для уничтожения ракет РФ
12 октября 2024, 06:37

Фото: istockphoto/macky_ch

База противоракетной обороны США в польском Редзикова необходима для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant.
«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Я в ходе переговоров (с США — прим. «Ленты.ру») добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», – заявил глава ведомства.

По словам министра иностранных дел, Вашингтон «изменил концепцию» в процессе строительства базы, и церемония открытия состоится в ближайшее время.

База противоракетной обороны в Редзикова расположена в 165 км от российской границы. США считают, что эта система поможет обеспечить безопасность Западной Европы. В то же время Москва неоднократно выражала свою обеспокоенность размещением американского оружия вблизи своих границ.

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#сша
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