WP: Байден предупредил Иран, что США сочтут покушение на Трампа актом войны

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал отказ от поставок оружия Израилю единственным рычагом для прекращения огня на Ближнем Востоке. С таким заявлением он выступил на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза на Кипре. По его словам, такая риторика не является призывом к разоружению Израиля на фоне угроз для еврейского государства.