WP: Байден предупредил Иран, что США сочтут покушение на Трампа актом войны

Фото: сайт Белого дома
Американский президент Джозеф Байден призвал правительство Ирана «прекратить строить заговоры» против кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа и других политиков. Любые попытки покушения на него Вашингтон воспримет как акт агрессии.
Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По мнению Байдена, «мишенью Ирана» якобы стали бывший госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
По словам высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера, Байден направил сообщения в высшие эшелоны властей Ирана. Он предупредил, что любые попытки покушений на жизнь Трампа и других политиков будут расценены как акт войны.
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Александр Бойцов