Politico: Лидеры ЕС хотят участвовать во встрече Путина и Трампа в Будапеште

21 октября 2025, 12:54

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Некоторые главы стран Евросоюза намерены продвигать идею своего участия во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна пройти в Будапеште. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.





Как оказалось, лидеры ЕС также выступают за то, чтобы президент Украины Владимир Зеленский стал частью любых переговоров, связанных с урегулированием конфликта.





«Некоторые лидеры ЕС будут лоббировать участие во встрече Трампа и Путина, а также обеспечение участия Зеленского в любых переговорах», — цитирует газета одного из источников.