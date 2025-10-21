Politico: Лидеры ЕС хотят участвовать во встрече Путина и Трампа в Будапеште
Некоторые главы стран Евросоюза намерены продвигать идею своего участия во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна пройти в Будапеште. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Как оказалось, лидеры ЕС также выступают за то, чтобы президент Украины Владимир Зеленский стал частью любых переговоров, связанных с урегулированием конфликта.
«Некоторые лидеры ЕС будут лоббировать участие во встрече Трампа и Путина, а также обеспечение участия Зеленского в любых переговорах», — цитирует газета одного из источников.
Кроме того, европейские политики обсуждают меры по увеличению военной и финансовой поддержки Киева, а также новые санкции против российской экономики.
Ранее, 16 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели один из самых продолжительных телефонных разговоров 2025 года. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. После беседы Трамп заявил о намерении встретиться с российским лидером лично в Будапеште.