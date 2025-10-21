WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что Украина не получит ракеты Tomahawk

21 октября 2025, 12:46

Фото: iStock/bpawesome

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил украинскому лидеру, что Вашингтон не планирует в ближайшее время передавать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.





Ранее телеканал CNN сообщил, что встреча прошла в «прямом и честном» тоне, а американский президент ясно дал понять, что не намерен передавать Киеву дальнобойные вооружения. По данным Axios, Трамп уточнил, что США не планируют поставки таких ракет «по крайней мере сейчас».





«Трамп заявил Зеленскому, что Украине не стоит ждать поставок ракет Tomahawk в скором времени», — отмечает WSJ.