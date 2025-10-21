Залужный пожаловался на отсутствие гарантий обещанной Западом помощи Украине

21 октября 2025, 11:55

Залужный: Запад не даст Киеву гарантий в выполнении обещаний о поддержке

Фото: iStock/Silent_GOS

Обещания стран Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи. Об этом заявил экс-главком ВСУ, посол республики в Великобритании Валерий Залужный, передают украинские СМИ.