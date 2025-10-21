Залужный пожаловался на отсутствие гарантий обещанной Западом помощи Украине
Обещания стран Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи. Об этом заявил экс-главком ВСУ, посол республики в Великобритании Валерий Залужный, передают украинские СМИ.
Залужный подчеркнул, что, несмотря на амбициозные планы западных государств по поддержке Украины, существует вероятность, что они будут реализованы без четких сроков и обязательных механизмов выполнения.
В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль объявил о запуске нового механизма поддержки Украины со стороны США и НАТО в рамках инициативы PURL. Он предусматривает оперативные поставки вооружений за счет добровольных взносов стран-членов альянса.
Ранее сообщалось, что во время своего последнего визита в США Владимир Зеленский не смог достичь одной из своих ключевых целей — получения ракет Tomahawk. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: