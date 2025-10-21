CNN: Рубио и Лавров готовят новый разговор о возможной встрече Путина и Трампа

21 октября 2025, 07:28

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Госсекретарь США Марко Рубио планирует провести новый телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.