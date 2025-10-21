CNN: Рубио и Лавров готовят новый разговор о возможной встрече Путина и Трампа
Госсекретарь США Марко Рубио планирует провести новый телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По информации источника, Рубио не намерен рекомендовать проведение встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на следующей неделе, однако стороны продолжат обсуждать перспективы личного контакта лидеров.
Ранее стало известно о телефонном разговоре Лаврова с американским госсекретарем. В беседе затронулась и тема украинского конфликта.
