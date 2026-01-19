Евросоюз потерял возможность препятствовать действиям США из-за разрыва отношений с РФ
Европа оказалась в сильной энергетической зависимости от США после разрыва отношений с Россией. Это вынуждает Запад соглашаться с волей Вашингтона даже в таких вопросах, как Гренландия. Такое мнение высказал экс-министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб в интервью для Welt.
По его словам, несколько лет назад Европа разорвала связи с Москвой, стремясь избежать энергетической зависимости, но теперь попала в ещё более уязвимое положение. Появилась реальная опасность лишиться поставок энергоносителей от США.
«Теоретически (американский лидер Дональд) Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — объяснил Бродкорб.Он также заявил, что Европа, включая Германию, не может одновременно вступать в конфликт с Китаем, Россией и США, оставаясь при этом в изоляции. Необходимо искать надежных партнеров в сфере безопасности, экономики и энергетики.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, понимают ли«болваны из ЕС» реальный смысл лозунга Трампа «Сделаем Америку снова великой».