19 января 2026, 05:25

Экс-министр Бродкорб: ЕС не может помешать действиям США из-за разрыва связей с РФ

Фото: iStock/photosvit

Европа оказалась в сильной энергетической зависимости от США после разрыва отношений с Россией. Это вынуждает Запад соглашаться с волей Вашингтона даже в таких вопросах, как Гренландия. Такое мнение высказал экс-министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб в интервью для Welt.





По его словам, несколько лет назад Европа разорвала связи с Москвой, стремясь избежать энергетической зависимости, но теперь попала в ещё более уязвимое положение. Появилась реальная опасность лишиться поставок энергоносителей от США.





«Теоретически (американский лидер Дональд) Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — объяснил Бродкорб.