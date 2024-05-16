Россия перенесла отправку совместной с Китаем ядерной установки на Луну

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Отправку на Луну ядерной установки производства РФ для совместной российско-китайской станции перенесли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора госкорпорации Роскосмос Юрия Борисова.
Он отметил, что установку нужно сначала «разработать и испытать на Земле», после чего «по планам экспансия Земли — это где-то после 2036 года».
Ранее он заявлял, что разработка ядерной энергетической установки уже началась. Китай и РФ могут разместить её на Луне в 2033-2035 годах, отмечал Борисов.
В апреле глава российской госкорпорации «Роскосмос» сообщал, что первый запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году. На сегодняшний день осуществляется процесс создания модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с более мощным маршевым двигателем РД-191М. По словам главы «Роскосмоса», недавно завершились все необходимые испытания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее он заявлял, что разработка ядерной энергетической установки уже началась. Китай и РФ могут разместить её на Луне в 2033-2035 годах, отмечал Борисов.
В апреле глава российской госкорпорации «Роскосмос» сообщал, что первый запуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» состоится в 2027 году. На сегодняшний день осуществляется процесс создания модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с более мощным маршевым двигателем РД-191М. По словам главы «Роскосмоса», недавно завершились все необходимые испытания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова