В Вашингтон прибыла нацгвардия США для борьбы с преступностью

13 августа 2025, 11:00

Фото: iStock/dangutsu

В Вашингтон прибыла американская нацгвардия для борьбы с преступностью в городе. Ранее соответствующее распоряжение дал президент США Дональд Трамп.





Ранее в Пентагоне заявили, что в американскую столицу направят около 800 бойцов нацгвардии. Это было сделано после указа Трампа, который перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. К тому же президент пригрозил при необходимости послать в столицу вооруженные силы. В городе нацгвардия пробудет несколько недель.





«Национальная гвардия округа Колумбия прибыла на службу... Сухопутные войска США задействовали национальную гвардию округа Колумбия... для оказания помощи федеральным и окружным правоохранителям в столице страны», — сообщили Сухопутные войска страны на своей странице в соцсети Х.