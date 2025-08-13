FT: у Трампа нет экспертов по России перед переговорами с Путиным
В администрации США возникла нехватка экспертов по России накануне переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает Financial Times.
Как правило, организацию встреч осуществляет Совет национальной безопасности, но в последнее время его состав значительно сократился. В мае были уволены десятки специалистов по международным отношениям. Кроме того, во время второго президентского срока Трампа дипломатический корпус США понес значительные потери.
Согласно информации источника, в результате переговоры с Москвой возглавил Стив Уиткофф, которого издание называет «новичком в области внешней политики». В то же время эксперты были отодвинуты на второй план, их репутация подорвана, и они вынуждены покинуть свои должности.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
