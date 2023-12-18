Politico: На Западе Зеленскому советуют разделить власть с оппозицией

На Западе украинского президента Владимира Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов. Об этом пишет старший научный сотрудник Атлантического совета, автор готовящейся к изданию книги «Украина на поле боя: от независимости до войны с Россией» Андриан Каратницкий.