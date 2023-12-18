Politico: На Западе Зеленскому советуют разделить власть с оппозицией

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На Западе украинского президента Владимира Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов. Об этом пишет старший научный сотрудник Атлантического совета, автор готовящейся к изданию книги «Украина на поле боя: от независимости до войны с Россией» Андриан Каратницкий.
В материале издания Politico на эту тему указано, что уровень доверия Зеленскому стремительно падает, а проведение выборов в существующих обстоятельствах маловероятно. Ведь миллионы избирателей находятся за пределами страны, а другие задействованы на фронте.
В связи с этим украинскому лидеру пора задуматься о создании коалиционного правительства национального единства на широкой основе. Такое открытие пути во власть лидерам гражданского общества сразу позволит уменьшить критику со стороны оппозиции, сказано в публикации.
Вопрос заключается лишь в том, достаточно ли Зеленский гибок для того, чтобы преодолеть своё презрение к большинству лидеров оппозиции и преодолеть свой стиль управления, перейдя от авторитарных решений к более широкому достижению консенсуса с учётом различных мнений, подводит итог Каратницкий. Он отмечает, что для такого шага есть прецеденты, напоминая, что так поступил Уинстон Черчилль после начала Второй мировой войны.
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В связи с этим украинскому лидеру пора задуматься о создании коалиционного правительства национального единства на широкой основе. Такое открытие пути во власть лидерам гражданского общества сразу позволит уменьшить критику со стороны оппозиции, сказано в публикации.
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Александр Бойцов