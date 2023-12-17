Запад поменял тон в общении с Зеленским, пишут СМИ

Фото: РИА Новости/Стрингер
Запад поменял тон общения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
По информации издания, просьбы украинского лидера о помощи вызвали совсем иной отклик, чем в 2022 году. Отмечается, что на текущий момент Зеленский регулярно сражается с западными скептиками по вопросу поддержки Украины.
Автор материала отмечает, что даже президент США Джо Байден изменил позицию в вопросе помощи Киеву. По его словам, раньше Байден обещал выделять Украине финансирование в том количестве, которое необходимо. Теперь американский президент готов передать «столько, сколько сможем».
Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.
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Автор материала отмечает, что даже президент США Джо Байден изменил позицию в вопросе помощи Киеву. По его словам, раньше Байден обещал выделять Украине финансирование в том количестве, которое необходимо. Теперь американский президент готов передать «столько, сколько сможем».
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Екатерина Коршунова