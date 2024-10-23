У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Швеция и Финляндия стали официальными членами НАТО полтора года назад, после чего Лапландия была преобразована в форпост у российских границ. Об этом информирует РИА Новости.
В настоящее время в этом регионе проходят масштабные артиллерийские учения. Стрельбы в рамках учений Lightning Strike 24 запланированы с 4 по 28 ноября, в которых участвуют 3600 военнослужащих из Финляндии, Британии, Швеции, Франции и Эстонии.
Основным местом проведения учений станет полигон Роваярви, расположенный всего в 100 километрах от границы с Российской Федерацией, что позволяет эффективно отрабатывать дальнобойный огонь.
Кроме того, с 12 по 21 ноября на полигоне Лохтая в Финляндии пройдут учения НАТО по противовоздушной обороне под названием ADEX 2/24 Mallet Strike.
На прошлой неделе новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие на восточном фланге у границ России.
Ранее стало известно, что Россия и Венесуэла планируют обсудить использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, ведущейся НАТО, на следующем заседании Межправительственной комиссии высокого уровня. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Основным местом проведения учений станет полигон Роваярви, расположенный всего в 100 километрах от границы с Российской Федерацией, что позволяет эффективно отрабатывать дальнобойный огонь.
Кроме того, с 12 по 21 ноября на полигоне Лохтая в Финляндии пройдут учения НАТО по противовоздушной обороне под названием ADEX 2/24 Mallet Strike.
На прошлой неделе новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен продолжать усиливать свое присутствие на восточном фланге у границ России.
Ранее стало известно, что Россия и Венесуэла планируют обсудить использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, ведущейся НАТО, на следующем заседании Межправительственной комиссии высокого уровня. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова