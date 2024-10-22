Фото: istockphoto/Photoboyko
У западных и европейских союзников Киева появились сложности с тем, чтобы оказывать ему военную помощь, сказано в докладе, опубликованном на сайте швейцарской разведки.
Разведчики подчеркнули, что российский военный потенциал «будет возрастать в ближайшие месяцы».
Перед этим французский историк Эммануэль Тодд в беседе с изданием Berliner Zeitung говорил о проигрыше Запада в украинском конфликте.
Он отмечал, что сегодня в игру на мировой арене вступают новые участники, включая тех, что состоят в объединении БРИКС. Тодд резюмировал, что БРИКС — это противовес странам коллективного Запада.
Читайте также:
В Киеве назвали главное условие для мирных инициатив по Украине
Участники саммита БРИКС согласовали подход к конфликту на Украине
В Киеве ответили, введет ли НАТО войска на Украину
«Таким образом, сейчас время играет в пользу России», — сказано в документе.
Перед этим французский историк Эммануэль Тодд в беседе с изданием Berliner Zeitung говорил о проигрыше Запада в украинском конфликте.
Он отмечал, что сегодня в игру на мировой арене вступают новые участники, включая тех, что состоят в объединении БРИКС. Тодд резюмировал, что БРИКС — это противовес странам коллективного Запада.
Читайте также:
В Киеве назвали главное условие для мирных инициатив по Украине
Участники саммита БРИКС согласовали подход к конфликту на Украине
В Киеве ответили, введет ли НАТО войска на Украину
Никита Кротов