Politico: Обещанные Украине странами ЕС 5 млрд евро оказались миражом

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Новая военная помощь Украине в размере 5 млрд евро по всей видимости оказалась миражом. В эту сумму заложены не новые финансовые отчисления, а стоимость поставок вооружений, которые уже и так были обещаны Киеву странами ЕС в рамках двухсторонних соглашений. Об этом сообщает газета Politico.
Собеседники газеты из числа дипломатов не смогли конкретизировать, сколько реальных денежных средств может быть направлено в рамках нового транша Украине, но не исключили, что теоретически может быть и ничего не станут перечислять, обойдутся поставками дополнительного вооружения.
Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.
В четверг, 14 марта Генсек Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО. Он отметил, что альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя.
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Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.
«У украинцев кончаются боеприпасы, наша помощь нужна им уже сейчас», — обозначил собравшимся Столтенберг.Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о проведении ротации военных подразделений на запорожском направлении. Он отметил, что ВСУ смогли успешно начать смену подразделений, несмотря на сложную обстановку на всей линии фронта.
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Мария Федоровцева