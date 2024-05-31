Politico: обстановка в Европе имеет сходство с началом Первой мировой войны

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Обозреватель издания Politico Джейми Деттмер утверждает, что нынешняя обстановка в Европе имеет сходство с ситуацией перед началом Первой мировой войны.
По словам Деттмера, среди сходств наблюдается увеличение числа политических группировок, движений, которые склонны к насилию, и агрессивного националистического мышления. Он также напомнил о покушении премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое должно стать «тревожным звоночком».
Обозреватель заключил, что в скором времени историки смогут оценить данное покушение как еще один промежуточный этап на пути к «тревожному сползанию Европы в абсолютную политическую враждебность».
Напомним, 15 мая этого года Роберт Фицо посетил выездное заседание правительства. На выходе из здания на него напал мужчина и произвёл пять выстрелов. Согласно данным МВД Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами. Он был против решения Фицо прекратить поставки военной помощи Украине. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
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Обозреватель заключил, что в скором времени историки смогут оценить данное покушение как еще один промежуточный этап на пути к «тревожному сползанию Европы в абсолютную политическую враждебность».
Напомним, 15 мая этого года Роберт Фицо посетил выездное заседание правительства. На выходе из здания на него напал мужчина и произвёл пять выстрелов. Согласно данным МВД Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами. Он был против решения Фицо прекратить поставки военной помощи Украине. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
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Екатерина Коршунова