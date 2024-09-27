«Дорогой Дональд»: Трамп опубликовал просьбу Зеленского о личной встрече

Боливия заинтересована в присоединении к БРИКС, поскольку видит в этом объединении альтернативу для новой организации мира и возможности для изменений развивающихся стран. Об этом заявила глава МИД Боливии Селинда Соса на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.