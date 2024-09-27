«Дорогой Дональд»: Трамп опубликовал просьбу Зеленского о личной встрече

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своём аккаунте в соцсети Truth Social письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.
«Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%», — говорится в письме, начинающемся со слов «Дорогой Дональд».Зеленский подчеркнул, что личная встреча с Трампом могла бы поспособствовать прекращению конфликта на Украине. В завершение письма указано: «С уважением, Владимир».
Ранее сообщалось, что команда Зеленского уже направляла запросы на встречу с Трампом. Однако журнал Time отмечал, что украинская сторона отказалась от встречи в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, опасаясь, что это может быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре на выборах.
Зеленский начал свой визит в США 22 сентября, посетив завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Этот визит вызвал критику со стороны группы конгрессменов-республиканцев, которые потребовали провести расследование возможных нарушений американского законодательства, включая запрет на участие федеральных чиновников в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал Зеленского, называя его «торгашом» и утверждая, что каждый визит украинского лидера в США заканчивается запросами на многомиллиардную помощь. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября, и Трамп намерен вновь побороться за пост президента, представляя Республиканскую партию против вице-президента Камалы Харрис от Демократической партии.
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Елена Перлова