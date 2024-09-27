Визит главы киевского режима Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе Соединенных Штатов Америки. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцам следует прекратить расследование, так как для этого нет оснований. Об этом информирует РИА Новости.
«Украинцы попросили о посещении завода, на котором американские рабочие производят критически важное оборудование», — сказала она.
По ее словам, два месяца назад Владимир Зеленский побывал в штате Юта, где участвовал в мероприятии с губернатором-республиканцем. Она отметила, что это было аналогичное событие, на котором присутствовали представители власти от Республиканской партии. Карин Жан-Пьер добавила, что после этого не последовало ни одного требования о расследовании.
Представитель Белого дома подчеркнула, что «это было обычное требование со стороны украинцев с учетом, что они находятся в состоянии войны».
22 сентября Зеленский начал свой визит в Соединенные Штаты Америки с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне, Пенсильвания. В связи с этой поездкой группа республиканских конгрессменов потребовала провести расследование, утверждая, что визит мог нарушить американское законодательство, включая закон, запрещающий федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время выполнения служебных обязанностей.
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Дарья Осипова