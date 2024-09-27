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Белый дом: визит Зеленского на завод в США был организован по запросу Украины

27 сентября 2024, 08:14

Визит главы киевского режима Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе Соединенных Штатов Америки. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцам следует прекратить расследование, так как для этого нет оснований. Об этом информирует РИА Новости.
«Украинцы попросили о посещении завода, на котором американские рабочие производят критически важное оборудование», — сказала она.

По ее словам, два месяца назад Владимир Зеленский побывал в штате Юта, где участвовал в мероприятии с губернатором-республиканцем. Она отметила, что это было аналогичное событие, на котором присутствовали представители власти от Республиканской партии. Карин Жан-Пьер добавила, что после этого не последовало ни одного требования о расследовании.



Представитель Белого дома подчеркнула, что «это было обычное требование со стороны украинцев с учетом, что они находятся в состоянии войны».

22 сентября Зеленский начал свой визит в Соединенные Штаты Америки с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне, Пенсильвания. В связи с этой поездкой группа республиканских конгрессменов потребовала провести расследование, утверждая, что визит мог нарушить американское законодательство, включая закон, запрещающий федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время выполнения служебных обязанностей.

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#закон
#всу
#владимир зеленский
Российские морпехи хитростью захватили позиции ВСУ в Курской области
27 сентября 2024, 08:44

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты РФ проявили творческий подход к выполнению боевой задачи. Это помогло им захватить огневую позицию ВСУ в Курской области.
О ходе операции рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Як. По его словам, его часть заняла часть лесополосы, откуда морпехам удалось выдавить противника. Но затем продвижение остановилось — наступать дальше не давало хорошо укреплённое пулемётное гнездо ВСУ.

Тогда российские бойцы принялись обстреливать опорный пункт с разных сторон, не заботясь особо о точности стрельбы. Главное было провоцировать противника на ответный огонь. Они знали, что на вооружении ВСУ в основном находится капризное западное оружие, которое не слишком приспособлено к непрерывному использованию. Так и вышло: на второй день натовское оружие стало часто клинить, отказывать в самый нужный момент.

Учитывая измождённое состояние противника, морпехи записали голосовое сообщение одного из пленных, в котором он убеждал сослуживцев прекратить сопротивление и сложить оружие. Запись через колонку транслировалась на позиции украинцев всю ночь. На следующий день часть солдат ВСУ попыталась покинуть огневой рубеж.

«Некоторым это даже удалось. Но далеко не всем», — сказал Як.

После этого российские бойцы легко подавили огневую точку, которую ещё пытался оборонять ослабленный и деморализованный противник. Далее зачистка лесополосы прошла безо всяких трудностей, заключил российский боец.

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Подполье: ПВО Румынии участвовала в попытке отразить удар по Измаилу
27 сентября 2024, 08:26

Фото: istock/e-crow

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что румынские средства противовоздушной обороны (ПВО) приняли участие в отражении ночного удара по Измаилу. Об этом информирует РИА Новости.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь.

В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, расположенном в Одесской области Украины.

«Сопротивление Измаила сообщает, что в конце атаки на территорию Украины залетели два истребителя из Румынии», — отметил он.

Лебедев добавил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные в ходе ночного удара в Измаиле повредили объекты портовой инфраструктуры, а также уничтожили наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники, сообщило подполье
Подполье: в Измаиле повреждены портовые объекты, включая склады бронетехники
27 сентября 2024, 08:24

Фото: istock/e-crow

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные в ходе ночного удара в Измаиле повредили объекты портовой инфраструктуры, а также уничтожили наемников. Об этом информирует РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ (калибра) 155 миллиметров и были зенитные установки "Гепард"», — рассказал он.

По его словам, бойцами ВС РФ были ликвидированы румынские наемники. Он отметил, что до 15 человек увезли в больницы.

Ранее стало известно, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Курская пенсионерка рассказала о бегстве из украинского ПВР в Россию
27 сентября 2024, 08:17

Фото: istockphoto/Grzegorz Januszewicz

Жительница курского села Козыревка Мария Ким начало специальной военной операции встретила в Авдеевке. Затем она попала в украинский пункт временного размещения, откуда сбежала в Россию.
В разговоре с РИА Новости женщина сообщила, что провела в ПВР в Николаевской области три недели. Она твёрдо решила вернуться в Россию, но говорить об этом было, конечно, нельзя. Страшно было даже подумать, что с ней могли сделать украинцы, если бы узнали, что она мечтает вернуться на Родину. Чтобы её выпустили, Марии пришлось соврать, что её в Молдавии ждут родственники.

Попав в Кишинёв, женщина вылетела в Россию уже через десять часов. Затем она вернулась в родительский дом в Козыревку. Получила российское гражданство, оформила пенсию. После нападения ВСУ на Курскую область пенсионерку эвакуировали. Сейчас она живёт в Курске вместе со своей собакой, с которой бок о бок пережидали украинские обстрелы в подвале своего дома. Мария уверена, что совсем скоро они смогут туда вернуться.

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В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ
Экс-спикер генштаба ВСУ Селезнев призвал начать отступление из Угледара
27 сентября 2024, 07:51

Фото: istock/Jakub Laichter

Бывший спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. По его словам, им пора отступать. Такое мнение он выразил в эфире львовского телеканала NTA, пишет РИА Новости.
«Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. Наименьшее по некоторым позициям – в восемь раз больше ресурсов, чем у нас», – рассказал он.

По его словам, Армия России обладает тотальным преимуществом в авиации. Селезнев отметил, что у Вооруженных сил Украины способов защиты от нее нет.

Экс-спикер пояснил, что Украине не хватает артиллерии для эффективной контрбатарейной борьбы. Он предположил, что вскоре украинские бойцы перейдут к «маневренной обороне» на Угледарском направлении.

«Поэтому я думаю, стоит принимать непростое, но важное решение об отходе на другие рубежи и позиции», – заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия россии
#сво
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Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
Балицкий: ВС России находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области
27 сентября 2024, 07:37

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные находятся уже на окраине города Гуляйполе. Об этом информирует РИА Новости.
Губернатор рассказал, что сейчас основные боевые действия в Запорожье разворачиваются в воздухе. По его словам, с точки зрения всей линии фронта в Новороссии и Донбассе подразделения ВС РФ не являются основным участком. Он отметил, что перемещения пока незначительные, и добавил, что российские военные находятся на окраине города Гуляйполе.

«То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#запорожье
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 9 БПЛА ВСУ
27 сентября 2024, 07:20

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 9 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шесть вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Российский военный из морской пехоты рассказал, что украинские операторы дронов используют специальные устройства для дистанционного минирования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#минобороны
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Разведка США предупреждает: удары Украины по России могут вызвать мощный ответ Москвы
NYT: разведка США против того, чтобы Вашингтон разрешил Украине бить вглубь РФ
27 сентября 2024, 06:58

Американская разведка предостерегает Вашингтон от разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России, опасаясь мощного ответа Москвы, сообщает The New York Times.
По мнению разведчиков, подобные действия могут спровоцировать активизацию диверсий в Европе и атаки на военные базы США и их союзников.

Разрешение на такие удары зависит от президента США Джо Байдена, который пока не дал окончательного ответа. Поддерживающие решение считают, что это позволит ВСУ ударить по российским базам и складам, что затруднит снабжение фронта. Однако разведка сомневается, что у Украины достаточно ракет для значительного влияния на ход конфликта, и предупреждает, что Россия может перенести объекты за пределы их досягаемости.

Президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину, указав на возможность применения ядерного оружия при агрессии с участием ядерного государства, что усиливает напряженность вокруг возможных ударов Украины по территории России.

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Появилась информация о новой уловке боевиков ВСУ в Курской области
Морпех Шмель: ВСУ используют в Курской области «растяжки-треугольники»
27 сентября 2024, 06:58

Фото: istock/Olha Romaniuk

Российский военный из морской пехоты рассказал, что украинские операторы дронов используют специальные устройства для дистанционного минирования. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По его словам, с дрона сбрасывают растяжку, которая приобретает треугольный вид. Военный пояснил, что при обнаружении одной из них сработают сразу три.

Боец рассказал, что во время штурма под Курском ВС РФ были обнаружены эти растяжки, и добавил, что их сумел обезвредить сапер подразделения с позывным Инженер.

Ранее сообщалось, что Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
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