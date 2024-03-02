В миссии РФ при ООН назвали запись разговора немецких офицеров позором для ФРГ

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Содержание разговора высших офицеров бундесвера о выборе способа и средств атаки на Крымский мост является позором для Германии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) дипломат написал, что это полная потеря лица для Берлина. Он считает, что вполне можно провести аналогию с 30-ми годами XX века, когда к власти в Германии пришёл Гитлер.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН также добавил, что запись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают то, «как они будут бомбить Крымский мост», особенно на фоне заявлений Шольца о том, что ФРГ не участвует в конфликте, вскрывает новую сущность Германии: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую.
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«Это уже далеко не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы», — с горечью констатировал Полянский.
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Александр Бойцов