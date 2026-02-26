Politico: послы стран ЕС проводят встречи в бункере из-за конфликта РФ и Украины
Послы стран Евросоюза стали чаще проводить встречи в защищённом бункере в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом России и Украины. Об этом сообщает издание Politico.
Как оказалось, сверхзащищённое помещение находится в подвале здания Евросовета и используется в кризисных ситуациях. За последний год встречи там проходили чаще обычного на фоне роста международной напряжённости. В бункере обсуждаются ключевые политические и финансовые решения, требующие конфиденциальности.
Во время председательства Дании в Совете ЕС послы собирались практически ежедневно из-за необходимости принять решение о финансировании Украины. Основной темой стало использование замороженных российских активов для предоставления кредита Киеву, что вызвало разногласия, в том числе со стороны Бельгии и ряда других стран.
