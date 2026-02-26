Politico: послы стран ЕС проводят встречи в бункере из-за конфликта РФ и Украины

26 февраля 2026, 18:21

Фото: iStock/butenkow

Послы стран Евросоюза стали чаще проводить встречи в защищённом бункере в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с конфликтом России и Украины. Об этом сообщает издание Politico.