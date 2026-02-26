Мединский: Россия передала Украине 1000 тел бойцов ВСУ, а взамен получила 35

26 февраля 2026, 12:15

Россия передала Украине тела одной тысячи погибших бойцов ВСУ. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.





При этом России возвращены тела только 35 погибших российских военных. По словам Мединского, обмен состоялся в рамках договоренностей между сторонами.





«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал помощник российского лидера.