Мединский: Россия передала Украине 1000 тел бойцов ВСУ, а взамен получила 35
Россия передала Украине тела одной тысячи погибших бойцов ВСУ. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
При этом России возвращены тела только 35 погибших российских военных. По словам Мединского, обмен состоялся в рамках договоренностей между сторонами.
«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал помощник российского лидера.
Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов сделал заявление об иностранных наемниках, которые воюют на стороне ВСУ. По его словам, большинство из них не возвращаются на родину живыми.