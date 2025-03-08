Каллас призвала к усилению поддержки Киева в ответ на удары со стороны ВС РФ

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К усилению поддержки киевского режима призвала глава евродипломатии Кая Каллас в ответ на удары со стороны ВС РФ 7 марта. Свой пост она опубликовала в соцсетях.
«(Президент России Владимир) Путин в очередной раз показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку…» — сказано в публикации Каллас.Она отметила продолжающиеся ракетные атаки со стороны России по объектам критической инфраструктуры Украины.
Ранее в МО РФ докладывали, что бойцы ВС России уничтожили РСЗО HIMARS украинских боевиков под Николаевом. Уточнялось, что ликвидировано до десяти единиц живой силы противника.
Демилитаризация и денацификация Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.
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