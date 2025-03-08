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Каллас призвала к усилению поддержки Киева в ответ на удары со стороны ВС РФ

Фото: istockphoto/butenkow

Фото: istockphoto/butenkow

К усилению поддержки киевского режима призвала глава евродипломатии Кая Каллас в ответ на удары со стороны ВС РФ 7 марта. Свой пост она опубликовала в соцсетях.
«(Президент России Владимир) Путин в очередной раз показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку…» — сказано в публикации Каллас.
Она отметила продолжающиеся ракетные атаки со стороны России по объектам критической инфраструктуры Украины.

Ранее в МО РФ докладывали, что бойцы ВС России уничтожили РСЗО HIMARS украинских боевиков под Николаевом. Уточнялось, что ликвидировано до десяти единиц живой силы противника.

Демилитаризация и денацификация Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.

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МО РФ: Бойцы ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ в Николаевской области
08 марта 2025, 15:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ ликвидировали РСЗО HIMARS ВСУ под Николаевом, доложили в Минобороны России.
«В результате удара уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом и до 10 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
В МО РФ добавили, что удар комплексом «Искандер» наносился в населенном пункте Новониколаевка.

Ранее обозреватели британской газеты The Telegraph писали, что боевикам ВСУ грозит окружение в Курской области. Речь шла о десяти тысячах единиц живой силы.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась в конце февраля 2022 года. Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт, но киевский режим вторгся в Курскую область.

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ВСУ грозит окружение в Курской области, пишут СМИ
The Telegraph: десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение под Курском
08 марта 2025, 13:35

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинским боевикам в количестве десяти тысяч единиц грозит окружение на курском направлении на фоне прекращения передачи развединформации от США. Об этом пишет издание The Telegraph.
«Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. ред.) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений», — сказано в материале.
По утверждению обозревателей, армия России по факту разрезала украинскую группировку надвое, получив огневой контроль над единственной дорогой, которая обеспечивает логистику в Судже.

Украинский военный-аноним прокомментировал журналистам, что его командиры думают об отступлении во избежание потерь.

Ранее аналитик рассказывал, чем обернется для Киева возможное окружение боевиков ВСУ в Курской области.

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#россия
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#конфликт
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Аналитик назвал последствия окружения боевиков ВСУ в Курской области
Полетаев: окружение ВСУ в Курской области будет для Украины крупным поражением
08 марта 2025, 13:20

Фото: istockphoto/N-sky

Возможное окружение боевиков ВСУ в Курской области с последующим «выдавливанием» их из региона станет крупным поражением для киевского режима. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал аналитик Сергей Полетаев.
«…Для Киева это будет огромный медийный удар. Конечно, они понесут крупное военное поражение, но с политической точки зрения это будет для них последний гвоздь в крышку гроба. С самого начала курская операция Киева носила медийные цели, и сейчас это может обернуться против них», — прокомментировал сооснователь проекта «Ватфор».
Перед этим «Радио 1» опубликовало последние новости спецоперации на Украине.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. Летом 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область.

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«ВО»: удар ВС РФ по западу Украины — самый масштабный за месяц
«ВО»: удар ВС РФ по Тернополю и Ивано-Франковску — самый масштабный за месяц
08 марта 2025, 11:57

Фото: istockphoto/zim286

Удар со стороны ВС РФ по Тернополю и Ивано-Франковску западной Украины — самый масштабный за месяц, пишут обозреватели журнала «Военное обозрение».
Также, по информации авторов, «прилеты» зафиксировали в Черновицкой области республики. Этот регион, согласно данным военкоров, с февраля 2022 года атаковали меньше всего.

В публикации «Военного обозрения» сказано, что удары приходились на оружейные склады с боеприпасами, а также предприятия, обеспечивающие ВСУ, расположения тыловых штабов украинских войск и Главного управления разведки МО Украины.

Помимо этого, взрывы были в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Ранее сообщалось, кого разыскивают боевики ВСУ.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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Боевики ВСУ разыскивают минимум десятерых украинских артистов
Shot: ВСУ разыскивают Ивана Дорна, Макса Барских и других украинских артистов
08 марта 2025, 11:39

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Как минимум десятерых украинских артистов, которые не вернулись из-за рубежа, разыскивают боевики ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
«Звезды <...> уверяли, что проведут за границей концерты в поддержку ВСУ, получали одобрение от Минкульта [Украины] и улетали на Запад в сопровождении уполномоченных дядь», — говорится в сообщении.
По данным авторов публикации, речь идет о певцах Иване Дорне, Максе Барских (Николай Бортник), а также о музыканте Artik (Артем Умрихин) и Потапе (Алексей Потапенко).

Журналисты отмечают, что после приезда в ту или иную страну, украинские знаменитости давали взятку сопровождающим их чиновникам и пропадали.

Однако теперь украинские власти принимают меры, чтобы решить проблему, добавили обозреватели.

Ранее стали известны последние новости СВО.

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#мир
#россия
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#война
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#новости
#артист
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