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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложит лидерам ЕС выделить Украине два миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось агентство.
Согласно документу, поставки боеприпасов стоимостью 5 миллиардов евро могут быть осуществлены в 2025 году. Каллас планирует представить инициативу на саммите ЕС в Брюсселе в четверг.
Ранее сообщалось, что удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» отразится на доходах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несмотря на то, что объект ему не принадлежит.
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«Кая Каллас заявила в среду, что она представит предложение европейским лидерам, собравшимся в четверг в Брюсселе, о поставке Украине двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов», — указывает Рейтер.Ранее в ЕС заявляли о намерении продолжить военную поддержку Киева, несмотря на критику недостаточной роли Брюсселя в мирных переговорах.
Ранее сообщалось, что удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» отразится на доходах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несмотря на то, что объект ему не принадлежит.
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Мария Моисеева