Politico: Смена главы Пентагона может отразиться на поставках оружия Украине

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Контактная группа по Украине может распасться после предстоящего ухода со своего поста министра обороны США Ллойда Остина. Конечно, это отразится и на поставках оружия Киеву.
Об этом пишет издание Politico. В публикации отмечается, что Остин сейчас находится в Германии, где в последний раз в качестве главы Пентагона принимает участие во встрече с союзниками по вопросам оказания военной помощи Украине.
Обозреватели подчёркивают, что с уходом Остина с должности министра обороны США группа потеряет своего главного «чирлидера» и основателя. Будущая администрация Трампа проявляет откровенный скептицизм в вопросах оказания помощи Киеву. Распад контактной группы может стать ударом для Украины, которая и без того уступает позиции России, заключают авторы статьи.
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«В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совершенно иначе — если она вообще соберется», — пишут авторы материала.
Обозреватели подчёркивают, что с уходом Остина с должности министра обороны США группа потеряет своего главного «чирлидера» и основателя. Будущая администрация Трампа проявляет откровенный скептицизм в вопросах оказания помощи Киеву. Распад контактной группы может стать ударом для Украины, которая и без того уступает позиции России, заключают авторы статьи.
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Александр Бойцов