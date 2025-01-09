Дубинский: мат Зеленского снизил объем военной помощи с 2 млрд до 500 млн

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял Владимира Зеленского за его интервью американскому журналисту Лексу Фридману с использованием мата, после чего объем военной помощи для Украины снизился с 2 миллиардов до 500 миллионов долларов. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации Байдена составит 500 миллионов. До интервью Зеленского - обещали два миллиарда. Вот что значит - хорошо выступить», — заявил политик.
Напомним, что Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью журналисту Фридману, в котором несколько раз использовал нецензурную лексику. В частности мат был во время критики Запада, когда он не вводил санкции против РФ перед началом спецоперации на Украине. Также нецензурная лексика использовалась в процессе диалога о президенте России Владимире Путине. К тому же Зеленский с помощью мата жаловался на участников Будапештского меморандума, которым, по его словам, все равно на Украину.
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Иван Мусатов