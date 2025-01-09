Пентагон: США продолжат помогать Киеву, так как Путин не сдается Украине

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США продолжать помогать Киеву, так как президент России Владимир Путин не намерен сдаваться в украинском конфликте. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
«По нашим расчетам, Путин не из тех, кто сдается в том, в чем ему не нужно сдаваться», — заявил чиновник.
Как отметил представитель Пентагона, в связи с этим ведомство настроено на заключение новых договоров о военной поддержке Украины на 2025 и 2026 год. При этом российская сторона говорит о том, что такие действия США мешают процессу мирного урегулирования конфликта. Поставки вооружений имеют лишь негативный эффект и не способствуют решению украинского вопроса.
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Иван Мусатов