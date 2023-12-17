Politico: Снявший порно в Конгрессе США помощник сенатора уволен с должности

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин намерен совершить турне по странам Ближнего Востока. Ожидается, что во время этой поездки он объявит о планах проведения операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию йеменским хуситам в районе Красного моря).