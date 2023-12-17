Politico: Снявший порно в Конгрессе США помощник сенатора уволен с должности

Фото: istockphoto/rarrarorro
Эйдан Маэсе-Черопски, младший помощник сенатора Бена Кардина, по информации СМИ якобы снимавший гей-порно со своим участием в зале заседаний сената, больше не работает в верхней палате Конгресса США.
Сам бывший помощник сенатора написал в социальных сетях, что, несмотря на некоторую «недальновидность» своих поступков, он любит свою работу и никогда бы не позволил себе неуважительного отношения к своему рабочему месту. Маэсе-Черопски также заявил, что любые действия, которые пытаются выставить его в негативном свете, являются выдумкой. Поэтому он намерен предпринять определённые юридические шаги для восстановления своего честного имени.
Читайте также:
Помощник сенатора США снимал порнографию со своим участием в зале сената
Спецслужбы США ищут пропавшую при Трампе папку с разведданными о России
Сенат США отказался уходить на рождественские каникулы
Александр Бойцов