Помощник сенатора США снимал порнографию со своим участием в зале сената

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Помощник сенатора США снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний сената в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Caller.
Как сообщает журнал Spectator, на снимке и видеозаписи изображен помощник главы комитета сената США по международным отношениям демократа Бен Кардин.
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