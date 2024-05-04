Politico: США боятся отправлять Киеву БПЛА MQ-9 Reaper, так как их могут сбить

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Соединенные Штаты не решаются отправить разведывательные и атакующие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper на Украину, опасаясь, что они будут сбиты российскими войсками. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Утверждается, что эти беспилотники находятся в верхней части списка вооружений, запрошенных Киевом у Вашингтона. По словам источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят организовать серию военных операций летом и ищут способы найти вражеские цели в глубине линии фронта. Киев планирует использовать беспилотники только в разведывательных целях. Однако США опасаются, что если беспилотники будут уничтожены, они могут попасть в руки российской армии.
Ранее стало известно, дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область. Атака произошла в селе Малиновка, в 6 километрах от российско-украинской границы. Беспилотник влетел в один из домов и взорвался.
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Александр Климов