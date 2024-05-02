Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

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Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка ВСУ осуществить террористическую атаку на территории России с помощью беспилотника самолётного типа была пресечена в 18:30 мск.
Ранее сообщалось, что в конструкторском бюро батальона «Восток» создали аналог беспилотного летательного аппарата «Ланцета». Главными преимуществами новейшей разработки стали дешевизна и возможность массового производства. Благодаря этому беспилотнику российские войска смогут наносить «хирургически точные» удары по позициям и стратегическим объектам противника.
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Анастасия Чинкова