ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

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Российские средства ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в своем Телегам-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава области.Как сообщает губернатор, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее в Липецкой области вводится режим воздушной опасности.
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Алина Юрчак