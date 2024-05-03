МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 6 БПЛА ВСУ над территорией РФ

Фото: iStock/e-crow
В ночь на 3 мая силы ПВО ликвидировали 6 украинских БПЛА в небе над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.
По информации Министерства обороны, дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области, а также один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА в небе над пятью регионами РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили два дрона в Ростовской области
Дарья Осипова