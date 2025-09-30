Politico: Трамп должен усилить давление на Россию ради мира на Украине
Президенту США Дональду Трампу необходимо усилить давление на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщает Politico.
Издание передает, что Трампу нужно усилить давление на Россию, чтобы изменить расчеты Москвы. К тому же президенту необходимо внушить российскому лидеру Владимиру Путину то, что он выиграет больше от прекращения огня.
«Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора наконец „закрутить гайки“, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить президенту России Владимиру Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации», — говорится в сообщении.В статье предлагают Трампу ужесточить санкции в отношении Москвы и рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских активов. По словам обозревателя издания, Вашингтон располагает необходимыми инструментами для усиления давления на Кремль.