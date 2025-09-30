Politico: Трамп должен усилить давление на Россию ради мира на Украине

30 сентября 2025, 18:51

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенту США Дональду Трампу необходимо усилить давление на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщает Politico.





Издание передает, что Трампу нужно усилить давление на Россию, чтобы изменить расчеты Москвы. К тому же президенту необходимо внушить российскому лидеру Владимиру Путину то, что он выиграет больше от прекращения огня.





«Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора наконец „закрутить гайки“, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить президенту России Владимиру Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации», — говорится в сообщении.

