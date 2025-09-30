Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине
Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине из-за конфликта на Украине
Во время выступления перед высшим военным руководством США президент Дональд Трамп вновь заявил, что разочаровался в своем российском коллеге Владимире Путине из‑за его действий, связанных с украинским конфликтом. Выступление республиканца транслировалось на YouTube‑канале Белого дома.
Это как минимум пятый случай за месяц, когда американский лидер публично выражает своё «разочарование» в адрес президента России.
«Я так разочарован президентом Путиным. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю», — сказал Трамп.
Ранее 25 сентября он высказывался об этом в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, 21 сентября — в беседе с журналистами Fox News, а 8 сентября отмечал, что разочарование в Путине разделяет и его жена Мелания.
В начале сентября Трамп пообещал, что Вашингтон «предпримет действия», однако с тех пор новые санкции или пошлины в отношении России не вводились.