30 сентября 2025, 18:31

Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине из-за конфликта на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Во время выступления перед высшим военным руководством США президент Дональд Трамп вновь заявил, что разочаровался в своем российском коллеге Владимире Путине из‑за его действий, связанных с украинским конфликтом. Выступление республиканца транслировалось на YouTube‑канале Белого дома.





Это как минимум пятый случай за месяц, когда американский лидер публично выражает своё «разочарование» в адрес президента России.





«Я так разочарован президентом Путиным. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю», — сказал Трамп.