Трамп подтвердил присутствие АПЛ США у берегов РФ
Трамп подтвердил отправку атомных подлодок к РФ
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что направил к берегам России одну-две атомные подводные лодки. Запись его выступления перед генералами и адмиралами опубликовали на YouTube.
1 августа Трамп отдал приказ о передислокации подлодок, объяснив это «крайне провокационными» заявлениями заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
«Не буду говорить о тех двух лодках у берегов России, просто чтобы быть осторожным, потому что мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом (ядерные — прим. ред)», — сказал республиканец.
Хозяин Белого дома надеется, что использование подлодок не понадобится и напомнил, что их невозможно обнаружить.