Politico: Трамп при победе на выборах может остановить расширение НАТО на восток

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на грядущих выборах может остановить расширения НАТО на восток, а также отказать в защите тем странам альянса, которые тратят на оборону меньше 2% от ВВП. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в области нацбезопасности.
По данным издания, Трамп готовит сделку, по которой НАТО обязуется отказаться от экспансии на восток, в особенности на Украину и Грузию. Также республиканец собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным список стран, которые в будущем смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Источники газеты отмечают, что вместе с тем Трамп может отозвать гарантии по защите тех стран НАТО, которые тратят на оборону меньше 2% от ВВП, хотя при этом американские ядерные силы и военные базы продолжат работу в Европе.
Подобный отказ от гарантий могут посчитать нарушением 5 статьи договора НАТО, однако как поясняет Politico, соратники Трампа рассчитывают на то, что формулировка статьи довольно гибкая и не обязывает членов альянса помогать именно военной силой.
Важно заметить, один из источников издания сообщает, что республиканский кандидат готов рассмотреть и другие варианты, в том числе значительные поставки оружия на Украину.
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Источники газеты отмечают, что вместе с тем Трамп может отозвать гарантии по защите тех стран НАТО, которые тратят на оборону меньше 2% от ВВП, хотя при этом американские ядерные силы и военные базы продолжат работу в Европе.
Подобный отказ от гарантий могут посчитать нарушением 5 статьи договора НАТО, однако как поясняет Politico, соратники Трампа рассчитывают на то, что формулировка статьи довольно гибкая и не обязывает членов альянса помогать именно военной силой.
Важно заметить, один из источников издания сообщает, что республиканский кандидат готов рассмотреть и другие варианты, в том числе значительные поставки оружия на Украину.
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Данил Пономарев