Politico: Трамп пригласил на инаугурацию многих правых европейских политиков

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Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию целый ряд правых европейских политиков. Об этом сообщает издание Politico.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.
Отмечается, что по традиции инаугурации американских президентов посещают из вежливости дипломаты, а главы государств и правительство обычно не присутствуют на этом мероприятии. Однако Трамп не является сторонником традиций и предпочёл пригласить на свою инаугурацию многих глав иностранных государств. Среди них президент Аргентины Харьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие.
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Анастасия Чинкова