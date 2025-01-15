США хотят предложить России сделку для завершения украинского конфликта

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Избранный американский президент Дональд Трамп может предложить России участие в совместной программе в космической отрасли в обмен на быстрое завершение украинского конфликта. Об этом пишет Hill.
«В контексте обещания положить конец конфликту на Украине, он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться. Речь об участии в программе «Артемида» в обмен на мир с Киевом», — говорится в статье.
Издание пишет, что данный проект предполагает полет на Марс и возращение человечества на Луну.
Автор утверждает, что в случае согласия Россия также получит доступ к американским технологиям и поставщикам необходимого оборудования, таким как SpaceX.
Ранее сообщалось, что новая администрация Белого дома во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом будет стараться добиться мирного урегулирования на Украине на максимально выгодных для Киева условиях.
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