«Настоящее фашиствующее чудовище»: В МИД оценили «безумный» запрет в новом пакете санкций ЕС

27 сентября 2025, 03:29

Захарова: От запрета Брюсселя на оказание туруслуг в РФ пострадают сами европейцы

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила планы Европейского союза ввести запрет на оказание туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций. Она назвала такие меры «безумием». Соответствующее заявление Захарова разместила в своем Telegram-канале.





По словам дипломата, от подобного решения в первую очередь пострадают сами граждане ЕС, которые захотят посетить Россию и потратить в ней свои деньги.





«Деньги им (европейцам), по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну. Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», — добавила официальный представитель МИД РФ.

«Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания? Раньше их спасал СССР. Теперь же каждый за себя», — подвела итог Захарова.