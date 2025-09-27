«Настоящее фашиствующее чудовище»: В МИД оценили «безумный» запрет в новом пакете санкций ЕС
Захарова: От запрета Брюсселя на оказание туруслуг в РФ пострадают сами европейцы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила планы Европейского союза ввести запрет на оказание туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций. Она назвала такие меры «безумием». Соответствующее заявление Захарова разместила в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, от подобного решения в первую очередь пострадают сами граждане ЕС, которые захотят посетить Россию и потратить в ней свои деньги.
«Деньги им (европейцам), по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну. Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что Россию такими решениями запугать невозможно. Однако глубина безумия и национализма, в которой пребывает евроруководство, вызывает тревогу.
«Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания? Раньше их спасал СССР. Теперь же каждый за себя», — подвела итог Захарова.
24 сентября Захарова посмеялась над действиями президента Польши Кароля Навроцкого. Он привлек к себе внимание, когда употребил снюс прямо в зале заседаний Генассамблеи ООН.