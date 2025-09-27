Достижения.рф

«Настоящее фашиствующее чудовище»: В МИД оценили «безумный» запрет в новом пакете санкций ЕС

Захарова: От запрета Брюсселя на оказание туруслуг в РФ пострадают сами европейцы
Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила планы Европейского союза ввести запрет на оказание туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций. Она назвала такие меры «безумием». Соответствующее заявление Захарова разместила в своем Telegram-канале.



По словам дипломата, от подобного решения в первую очередь пострадают сами граждане ЕС, которые захотят посетить Россию и потратить в ней свои деньги.

«Деньги им (европейцам), по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну. Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Совбез ООН отклонил проект отсрочки восстановления санкций против Ирана
Она подчеркнула, что Россию такими решениями запугать невозможно. Однако глубина безумия и национализма, в которой пребывает евроруководство, вызывает тревогу.

«Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания? Раньше их спасал СССР. Теперь же каждый за себя», — подвела итог Захарова.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия прекратила жить в условиях мира. Он пожаловался, что в ФРГ происходит огромное количество различных кибератак.

24 сентября Захарова посмеялась над действиями президента Польши Кароля Навроцкого. Он привлек к себе внимание, когда употребил снюс прямо в зале заседаний Генассамблеи ООН.
Мария Моисеева

