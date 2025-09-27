Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия прекратила жить в условиях мира

27 сентября 2025, 01:35

Фото: iStock/macky_ch

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что миру в его стране пришел конец. С таким заявлением он выступил на конференции Schwarz Ecosystem Summit в Берлине, передает ТАСС.





Мерц уточнил, что Германия не находится в состоянии войны, но и прежней мирной жизни в ней уже нет.



По его словам, в ФРГ часто фиксируются попытки вывода из строя центров обработки данных, происходит множество различных кибератак.





«Ежедневные диверсии», — сказал Мерц.