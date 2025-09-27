Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия прекратила жить в условиях мира
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что миру в его стране пришел конец. С таким заявлением он выступил на конференции Schwarz Ecosystem Summit в Берлине, передает ТАСС.
Мерц уточнил, что Германия не находится в состоянии войны, но и прежней мирной жизни в ней уже нет.
По его словам, в ФРГ часто фиксируются попытки вывода из строя центров обработки данных, происходит множество различных кибератак.
«Ежедневные диверсии», — сказал Мерц.
Канцлер Германии предположил, что «каждый второй» из присутствующих в зале мог столкнуться с атаками на свои сети обмена данными или инфраструктуру.
20 сентября сообщалось, что несколько европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, аэропорт Брюсселя и Берлина, подверглись кибератаке. Это привело к задержкам и отмене рейсов.
