Politico: Трамп заявил, что США не будут помогать ЕС в случае нападения

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году заявил, что Соединённые Штаты не станут помогать Евросоюзу, если на него будет совершенно вооружённое нападение. Об этом пишет Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.
«Вы должны понимать, что, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас», — процитировал Трампа Бретон, присутствующий при разговоре американского политика с фон дер Ляйен.Кроме того, Тьерри Бретона утверждает, что, по словам Трампа, «НАТО мертво», поэтому он планирует вывести США из состава альянса.
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Диана Аванесян