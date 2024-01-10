Фото: Сайт Кремля
Правозащитница Вирджиния Джуффре, страдавшая, по ее утверждениям, от действий известного финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что бывший президент США Дональд Трамп не являлся свидетелем или участником сексуального насилия над несовершеннолетними, как отражено в судебных документах по делу Эпстина.
По данным из документов, в 2016 году Джуффре во время дачи показаний были заданы вопросы о том, считает ли она, что Трамп был связан с предполагаемыми актами насилия над несовершеннолетними в доме финансиста.
Также ее спросили о том, был ли бывший президент Билл Клинтон свидетелем подобных незаконных ситуаций в доме финансиста, на что она ответила утвердительно.
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«Я не думаю, что Дональд Трамп участвовал в этом... Я никогда не видела его в таких ситуациях или свидетельствовала о его участии в таких событиях. Что касается его присутствия в доме Эпстина, я лично не видела его там, поэтому не могу дать ответ», — говорится в показаниях Джуффре.
«Да, он был там в качестве свидетеля, поскольку знал мою роль в этом и посещал остров Джеффри... Во всех его домах висели фотографии обнаженных девушек, и Джеффри Эпстин не скрывал это» — сообщила Джуффре.Эпстину было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что подразумевает до 40 лет тюрьмы, и в сговоре с целью привлечения к такой торговле, что может привести к пяти годам заключения. В начале июля 2019 года суд в Нью-Йорке решил оставить его под стражей без возможности выкупа. В конце июля Эпстина нашли в тюремной камере в бессознательном состоянии, позже он скончался. Из следствия стало известно, что он покончил жизнь самоубийством.
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Артем Кузьмин