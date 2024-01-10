Мелания Трамп сообщила о кончине своей матери

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Мелания Трамп, жена бывшего президента США Дональда Трампа, поделилась грустной новостью о кончине своей матери, Пмалии Кнавс. Женщине было 78 лет, и она ушла из жизни 9 января, как написала Мелания на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
«С глубоким сожалением сообщаю о потере моей любимой матери. Амалия Кнавс была великой женщиной, всегда проявлявшей грацию, тепло и достоинство. Она была полностью посвящена своему мужу, дочерям, внуку и зятю», — написала жена американского политика и бизнесмена.Она также добавила, что всей семье будет не хватать Кнавс и что родные будут чтить ее наследие.
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