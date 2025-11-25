Politico: участие Марко Рубио изменило переговорную стратегию США по Украине

25 ноября 2025, 18:39

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Переговорная тактика США по украинскому урегулированию претерпела изменения после подключения к дипломатическому процессу госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.





По информации издания, на первоначальном этапе ключевым документом в работе американской делегации был 28-пунктный план урегулирования, предложенный министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Этот проект считался слишком жёстким и негибким, что осложняло обсуждение спорных пунктов.



Подключение Рубио к переговорам в Женеве позволило скорректировать подход. По словам источников, госсекретарь настоял на большей гибкости и адаптации документа под текущую атмосферу диалога

.

«Участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После 23 ноября их темп замедлился, и это хорошо», — отметил собеседник Politico, подчеркнув, что снижение темпа даёт сторонам возможность тщательнее прорабатывать детали.