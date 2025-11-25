«Как ребенок»: в Госдуме оценили попытки Макрона помешать плану Трампа

25 ноября 2025, 14:26

Депутат Журова: Макрон не имеет права вмешиваться в переговоры по Украине

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет права вмешиваться в переговорный процесс по Украине. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





По ее словам, которые приводит NEWS.ru, Евросоюз и Макрон хотят повлиять на мирный план президента США Дональда Трампа — вычеркнуть из него пункты, выгодные России. Однако никто, кроме Киева, не воспринимает их попытки всерьез.

«Американская сторона не воспримет его риторику, потому что мирный план должен устраивать США», — пояснила парламентарий.