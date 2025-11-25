Украина согласилась на мирный план США по урегулированию конфликта с Россией
Власти Украины дали согласие на разработанный администрацией президента США Дональда Трампа мирный план по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на анонимные источники.
Американский чиновник отметил, что украинская сторона приняла мирное соглашение, хотя некоторые пункты документа еще требуют доработки.
«Нужно уладить некоторые незначительные детали», — добавил собеседник издания.
Ранее план предусматривал комплекс мер по деэскалации конфликта и возможные шаги к стабилизации ситуации на востоке Украины.