Politico: в ЕС отказались поддержать «контрпредложение» по Украине

24 ноября 2025, 11:35

Фото: iStock/artJazz

Дипломаты и представитель Евросоюза отказались поддержать «контрпредложение» из 28 пунктов, которое, подготовили Германия, Франция и Великобритания на основе американского плана урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает Politico.