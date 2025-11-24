Politico: в ЕС отказались поддержать «контрпредложение» по Украине
Дипломаты и представитель Евросоюза отказались поддержать «контрпредложение» из 28 пунктов, которое, подготовили Германия, Франция и Великобритания на основе американского плана урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает Politico.
По словам неназванного чиновника ЕС, документ является «уже устаревшим». Ранее Reuters сообщало, что Киев и ряд европейских стран якобы разрабатывают альтернативу американскому плану.
При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему неизвестно ни о каких контрпредложениях по инициативе Вашингтона.
Читайте также: