Politico: в ЕС отказались поддержать «контрпредложение» по Украине

Фото: iStock/artJazz

Дипломаты и представитель Евросоюза отказались поддержать «контрпредложение» из 28 пунктов, которое, подготовили Германия, Франция и Великобритания на основе американского плана урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает Politico.



По словам неназванного чиновника ЕС, документ является «уже устаревшим». Ранее Reuters сообщало, что Киев и ряд европейских стран якобы разрабатывают альтернативу американскому плану.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему неизвестно ни о каких контрпредложениях по инициативе Вашингтона.

Иван Мусатов

