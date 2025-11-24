Мирный план Трампа по Украине изменили после переговоров в Женеве
Новый мирный план президента США Дональда Трампа по Украине изменили после переговоров в Женеве. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на западного чиновника.
По данным издания, нынешняя версия документа из 28 пунктов отличается от первоначальной, обнародованной 20 ноября депутатом Верховной рады. Корректировки внесли после интенсивных обсуждений. Однако конкретные пункты, которые подверглись правке, не называются.
Напомним, встреча состоялась 24 ноября в Женеве. На ней присутствовали американские, европейские и украинские представители. Среди них — государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник США Стивен Уиткофф.
